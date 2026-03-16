بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

الإثنين، 16-03-2026 07:47 م
الوكيل الإخباري- دان الأردن اليوم بأشدّ العبارات الاعتداء الإيراني الذي أدّى إلى سقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وأسفر عن مقتل أحد المدنيين.اضافة اعلان


وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ رفضَ الأردن واستنكارَه هذه الاعتداءات الغاشمة التي تمثّل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة الإمارات العربية الشقيقة وتصعيدًا خطيرًا يهدّد أمن المنطقة واستقرارها، مشدّدةً على تضامن الأردن المطلق مع الإمارات الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.

وأعربت الوزارة عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة المتوفّى.
 
 


