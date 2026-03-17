بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

الوكيل الإخباري- أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، الثلاثاء، المخطّطَ الإرهابي التخريبي الذي استهدف دولة الكويت؛ باعتباره محاولة مرفوضة لتهديد أمن الكويت واستقرارها وتعريض مواطنيها للخطر.





وأكّدت الوزارة رفضَ الأردن واستنكارَه للمخطّطَ الإرهابي التخريبي، وتضامنَه المطلق مع دولة الكويت، ووقوفَه معها، ودعمَه في كلّ ما تتّخذه من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.



وشددت على رفض المملكة لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.









