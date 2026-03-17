الثلاثاء 2026-03-17 06:47 م

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

الثلاثاء، 17-03-2026 02:59 م
الوكيل الإخباري-   أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، الثلاثاء، المخطّطَ الإرهابي التخريبي الذي استهدف دولة الكويت؛ باعتباره محاولة مرفوضة لتهديد أمن الكويت واستقرارها وتعريض مواطنيها للخطر.اضافة اعلان


وأكّدت الوزارة رفضَ الأردن واستنكارَه للمخطّطَ الإرهابي التخريبي، وتضامنَه المطلق مع دولة الكويت، ووقوفَه معها، ودعمَه في كلّ ما تتّخذه من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وشددت على رفض المملكة لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
 
 


