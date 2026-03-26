بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

الوكيل الإخباري- دان الأردن اليوم الخميس بأشدّ العبارات الاعتداء الإيراني على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والذي أسفر عن مقتل شخصين من الجنسية الباكستانية والهندية، وإصابة مواطن أردني، ومواطن إماراتي، وشخص يحمل الجنسية الهندية، نتيجة سقوط شظايا في أبو ظبي.اضافة اعلان


‏وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ رفضَ الأردن واستنكارَه هذه الاعتداءات الغاشمة التي تمثّل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتصعيدًا خطيرًا يهدّد أمن المنطقة واستقرارها، مشدّدةً على تضامن الأردن المطلق مع الإمارات الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.

‏وأعربت الوزارة عن أصدق التعازي والمواساة لأُسَر المتوفين، وتمنياتها الشفاء العاجل للمصابين.
 
 


