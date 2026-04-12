بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة الاقتحامات المرفوضة من قِبَل الوزير المتطرف وتسهيل شرطة الاحتلال الإسرائيلي للاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف باعتباره عملًا استفزازيًّا تحريضيًّا مرفوضًا يستهدف فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، من خلال محاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا، محذّرًا من عواقب استمرار هذه الانتهاكات المستفزّة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومشدّدًا أنّ لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
ودعا المجالي المجتمع الدولي لاتخاذ موقف صارم يُلزِم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وقف انتهاكاتها المستمرة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وجميع الممارسات الاستفزازية للوزير المتطرف التي تُعدّ استمرارًا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الرامية إلى مواصلة التصعيد الخطير، ووقف الإجراءات الأحادية في الضفة الغربية المحتلة.
وجدّد المجالي التأكيد أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
-
أخبار متعلقة
-
ايقاف ضخ المياه 48 ساعة عن مناطق في المملكة- اسماء
-
منحة لدعم وحدة إدارة "الناقل الوطني" في وزارة المياه
-
6 آلاف زائر لـ"تلفريك عجلون" في عطلة نهاية الأسبوع
-
مؤسسة ولي العهد تعقد "ملتقى سفراء منصة نحنُ" الثالث
-
بحث تعزيز التعاون بمجالات التدريب وتبادل الخبرات العسكرية بين الأردن وليبيا
-
"زراعة الطفيلة" تدعو للمشاركة في مهرجان منتجات المرأة الريفية
-
الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً
-
وزير العمل: تعديلات الضمان مؤلمة ولكنها ضرورية حتى لا ندفع جميعنا الثمن بعد سنوات