الجمعة 2026-05-08 05:34 م

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

الجمعة، 08-05-2026 03:02 م
الوكيل الإخباري-   دان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي أدّت إلى إصابة ثلاثة أشخاص، وأكّد رفضه واستنكاره هذه الاعتداءات التي تمثّل انتهاكًا سافرًا لسيادة الإمارات الشقيقة وتهديدًا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.اضافة اعلان


وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ تضامنَ الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، ووقوفَه معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.
 
 


