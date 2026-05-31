الأحد 2026-05-31 02:49 م

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية
بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية
 
الأحد، 31-05-2026 01:12 م
الوكيل الإخباري-   دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام متطرفين إسرائيليين المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف اليوم، وقيامهم بتصرفات عبثية واستفزازية برفع الأعلام الإسرائيلية وترديد أناشيد داخل باحاته، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي؛ خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وتصعيدًا مُدانًا واستفزازًا غير مقبول يجب أن يتوقف فورًا.اضافة اعلان


وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة استمرار الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف وما يرافقها من استفزازات، باعتباره انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، ومحاولةً مرفوضةً لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، وتدنيسًا لحرمته، مشددًا على أنه لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وحذر المجالي من مغبة وعواقب استمرار هذه الانتهاكات والاستفزازات، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع ممارساتها غير المسؤولة وانتهاكاتها المستمرة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ووقف الإجراءات الأحادية في الضفة الغربية المحتلة.

وجدد المجالي التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 72,939 منذ بدء العدوان

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 72,939 منذ بدء العدوان

الحنيطي يؤكد أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية العملياتية

أخبار محلية الحنيطي يؤكد أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية العملياتية

ل

خاص بالوكيل ترجيح رفع أسعار المحروقات في الأردن اليوم بين 6 و9 قروش للبنزين والديزل

ل

عربي ودولي السعودية: بدء إصدار تأشيرات العمرة ودخول المعتمرين

طاقم الحكام الأردني يغادر إلى الولايات المتحدة للمشاركة بإدارة مباريات المونديال

أخبار محلية طاقم الحكام الأردني يغادر إلى الولايات المتحدة للمشاركة بإدارة مباريات المونديال

تعبيرية

المرأة والجمال التيشيرت الواسع لإطلالات صيفية عصرية في 2026

ل

أخبار محلية فيديو يوثق لحظة الانفجار داخل شاليه بالشونة الشمالية

نتنياهو يصدر تعليماته بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان

عربي ودولي نتنياهو يصدر تعليماته بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان



 
 






الأكثر مشاهدة

 