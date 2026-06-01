بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

الإثنين، 01-06-2026 02:59 م
الوكيل الإخباري-   دان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتكررة على دولة الكويت الشقيقة، وأكّد رفضه واستنكاره هذه الاعتداءات التي تمثّل انتهاكًا سافرًا لسيادة الكويت الشقيقة، وتهديدًا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدًا خطيرًا يقوض الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. اضافة اعلان


‏وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ تضامنَ الأردن المطلق مع دولة الكويت الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، ووقوفَه معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.
 
 


