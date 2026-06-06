السبت 2026-06-06 01:39 م

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية
بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية
 
السبت، 06-06-2026 12:54 م
الوكيل الإخباري-   دان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة؛ انتهاكًا سافرًا لسيادتهما، وتهديدًا لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدًا خطيرًا يقوّض الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.  اضافة اعلان


وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ تضامنَ الأردن المطلق مع مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، ووقوفَه معهما في كلّ ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما والمُقيمين فيهما.
 
 


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