بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت الشقيقة، ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
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