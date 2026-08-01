السبت 2026-08-01 03:04 م

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية
بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية
 
السبت، 01-08-2026 01:24 م
الوكيل الإخباري-   أدان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة، التي استهدفت عددًا من المنشآت الحيوية، بما فيها منشأة حكومية شمال البلاد، وآليات مدنية تابعة لإحدى الشركات المدنية في جزيرة بوبيان بواسطة طائرات مسيّرة؛ انتهاكًا صارخًا لسيادة الكويت، وتهديدًا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيدًا خطيرًا، وخرقًا سافرًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.اضافة اعلان


وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت الشقيقة، ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ممثلو وزارة التعليم العالي والجامعات والأكاديميات الأردنية يزورون القنصلية الفخرية للأردن في الإسكندرية

أخبار محلية ممثلو وزارة التعليم العالي والجامعات والأكاديميات الأردنية يزورون القنصلية الفخرية للأردن في الإسكندرية

مركز زين (Zain Esports Jo) شريكاً استراتيجياً لأكاديمية "مهارة" لتعليم وتطوير الرياضات الإلكترونية

أخبار الشركات مركز زين (Zain Esports Jo) شريكاً استراتيجياً لأكاديمية "مهارة" لتعليم وتطوير الرياضات الإلكترونية

بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية لمشروع النقل المنتظم بين المحافظات على خطي "عمّان - الطفيلة" و"عمّان - معان"

أخبار محلية بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية لمشروع النقل المنتظم بين المحافظات على خطي "عمّان - الطفيلة" و"عمّان - معان"

إيران تتهم الولايات المتحدة بـ"تصعيد التوتر" في المنطقة

عربي ودولي إيران تتهم الولايات المتحدة بـ"تصعيد التوتر" في المنطقة

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

السفارة الأمريكية في إسرائيل تحذر من مخاطر أمنية وتدعو رعاياها إلى توخي الحذر

عربي ودولي السفارة الأمريكية في إسرائيل تحذر من مخاطر أمنية وتدعو رعاياها إلى توخي الحذر

وزارة الزراعة توجه إرشادات مهمة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية خلال موجة الحر

أخبار محلية وزارة الزراعة توجه إرشادات مهمة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية خلال موجة الحر

إدارة الترخيص تعتمد وسائل الدفع الإلكتروني وتلغي الدفع النقدي في جميع معاملاتها اعتبارًا من هذا الموعد

أخبار محلية إدارة الترخيص تعتمد وسائل الدفع الإلكتروني وتلغي الدفع النقدي في جميع معاملاتها اعتبارًا من هذا الموعد



 
 






الأكثر مشاهدة

 