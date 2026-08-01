بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

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الوكيل الإخباري- أدان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة، التي استهدفت عددًا من المنشآت الحيوية، بما فيها منشأة حكومية شمال البلاد، وآليات مدنية تابعة لإحدى الشركات المدنية في جزيرة بوبيان بواسطة طائرات مسيّرة؛ انتهاكًا صارخًا لسيادة الكويت، وتهديدًا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيدًا خطيرًا، وخرقًا سافرًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. اضافة اعلان





وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت الشقيقة، ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.





