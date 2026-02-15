بيان شديد اللهجة صادر عن وزارة الخارجية

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بأشدّ العبارات استمرار الاقتحامات الإسرائيلية المرفوضة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وآخرها اقتحام أحد أعضاء الكنيست الإسرائيلي باعتباره انتهاكا صارخا للوضع القانوني والتاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف وتدنيسا لحرمته، مشدّدةً على أنّ لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة الاقتحامات المرفوضة من قِبَل الوزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيلي المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف باعتباره عملا استفزازيًا مرفوضا يستهدف فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا، محذّرا من عواقب استمرار هذه الانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



‏ودعا المجالي المجتمع الدولي لاتخاذ موقف دولي صارم يُلزِم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وقف انتهاكاتها وممارساتها اللاشرعية المستمرة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها حرمة الأماكن المقدسة.