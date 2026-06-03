الأربعاء 2026-06-03 12:59 م

بيان شديد اللهجة صادر عن وزارة الخارجية

ن
أرشيفية
 
الأربعاء، 03-06-2026 12:21 م
الوكيل الإخباري-  دان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت منشآت مدنية وحيوية في مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة بما فيها مطار الكويت الدولي؛ انتهاكًا سافرًا لسيادة البحرين والكويت، وتهديدًا لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.اضافة اعلان


وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ تضامنَ الأردن المطلق مع مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، ووقوفَه معهما في كلّ ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما واستقرارهما وسلامة مواطنيهما والمُقيمين فيهما.

‏وأعربت الوزارة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الكويت بوفاة أحد الأشخاص جراء الاعتداءات، وتمنياتها الشفاء العاجل للمصابين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الوكيل الإخباري- تُوفِيَ الممثل الويلزي أوين ريس ديفيز عن عمر ناهز 44 عاماً، المعروف في أعماله البارزة في Twin Peaks وThe OA وAlice Through the Looking Glass، تاركاً خلفه مسيرة فنية حافلة امتدت بين

فن ومشاهير وفاة ممثل شهير عن عمر 44 عاما - صورة

صورة تعبيرية مولدة بالذكاء الاصطناعي

أخبار محلية خطة صيانة شاملة لطرق إقليم الوسط بكلفة مليوني دينار تبدأ غداً الخميس

مخاوف متزايدة من تأثير سماعات الرأس على صحة الأذن

منوعات مخاوف متزايدة من تأثير سماعات الرأس على صحة الأذن

الخطوط الجوية الكويتية تعيد تنظيم رحلاتها بعد توقف مؤقت وتعلن إعفاءات للمسافرين

عربي ودولي الخطوط الجوية الكويتية تعيد تنظيم رحلاتها بعد توقف مؤقت وتعلن إعفاءات للمسافرين

ت

اقتصاد محلي صناعة إربد تبحث مع السفارة الإندونيسية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري

البترا تعزز حضورها العالمي عبر قمة السياحة في بكين

أخبار محلية البترا تعزز حضورها العالمي عبر قمة السياحة في بكين

واتسآب

تكنولوجيا ميزة جديدة من "واتسآب".. تعرفوا إليها

ن

أخبار محلية بيان شديد اللهجة صادر عن وزارة الخارجية



 
 






الأكثر مشاهدة

 