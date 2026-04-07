بيان شديد اللهجة صادر عن وزير الأوقاف

الوكيل الإخباري- دان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، بأشد العبارات ما قامت به سلطات الاحتلال يوم أمس من اقتحام للمسجد الأقصى المبارك ومن فتح أبوابه أمام المتطرفين اليهود من المستوطنين والمسؤولين، في الوقت الذي يُصدّ فيه المسلمون عن أبوابه ويطاردون من خلف أسواره.





وقال الخلايلة إن استمرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك لأربعين يومًا إنما هو جريمة تاريخية لم يشهد المسجد مثيلًا لها منذ قرون.



وأكد أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، البالغ مساحته 144 دونمًا وما الحق به من أسوار وساحات ومقابر وحوائط، إنما هو حق خالص للمسلمين لا ينازعهم فيه أحد من الناس، وأن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية هي صاحبة الاختصاص الحصري في إدارته والدخول إليه وكافة شؤونه، تساندها رعاية هاشمية على مر الأجيال.





