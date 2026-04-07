الأربعاء 2026-04-08 11:03 م

بيان شديد اللهجة صادر عن وزير الأوقاف

الثلاثاء، 07-04-2026 11:57 ص
الوكيل الإخباري-   دان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، بأشد العبارات ما قامت به سلطات الاحتلال يوم أمس من اقتحام للمسجد الأقصى المبارك ومن فتح أبوابه أمام المتطرفين اليهود من المستوطنين والمسؤولين، في الوقت الذي يُصدّ فيه المسلمون عن أبوابه ويطاردون من خلف أسواره.اضافة اعلان


وقال الخلايلة إن استمرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك لأربعين يومًا إنما هو جريمة تاريخية لم يشهد المسجد مثيلًا لها منذ قرون.

وأكد أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، البالغ مساحته 144 دونمًا وما الحق به من أسوار وساحات ومقابر وحوائط، إنما هو حق خالص للمسلمين لا ينازعهم فيه أحد من الناس، وأن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية هي صاحبة الاختصاص الحصري في إدارته والدخول إليه وكافة شؤونه، تساندها رعاية هاشمية على مر الأجيال.
 
 


أحدث الأخبار

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية حسان يجري اتصالا هاتفيا مع سلام ويؤكد تضامن الأردن الكامل مع لبنان

تركيا تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

عربي ودولي توقيف نحو 200 شخص في تركيا بعد الهجوم على القنصلية الإسرائيلية

كنعان: القدس تستقبل رمضان تحت وطأة التهويد والهدم والتضييق الإسرائيلي

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يعلن إعادة فتح الأماكن المقدسة في القدس اعتبارا من الخميس

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: إسرائيل مستعدة للعودة إلى القتال ضد إيران في أي لحظة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية لنظرائه في الخليج ومصر: ضرورة أن تنتج المفاوضات تهدئة شاملة

علما إيران وإسرائيل.

عربي ودولي وزير خارجية إسرائيل: "لم ينته شيء بعد" رغم اتفاق الهدنة

استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح

فلسطين استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح

حالة الطقس في الأردن الاحد وأمطار على هذه المناطق - تحذيرات

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات



 






الأكثر مشاهدة