الأربعاء 2026-02-11 05:01 م

بيان شديد اللهجة من المستقلة للانتخاب حول خليفة الجراح في مجلس النواب

الأربعاء، 11-02-2026 03:16 م
الوكيل الإخباري-  أكّد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، الأربعاء، إنه لا يحق لأي جهة أن تعلن من سيخلف النائب المفصول محمد الجراح باستئثناء الهيئة المستقلة صاحبة الحق وفقا للدستور.اضافة اعلان


وأضاف: "تبلغنا رسميا بقرار الحكم الصادر بحق محمد الجراح القاضي بتأييد قرار حزب العمال بفصله".

وشدد على أن الهيئة لا تقف مع طرف ضد الآخر.
 
 


