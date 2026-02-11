بيان شديد اللهجة من المستقلة للانتخاب حول خليفة الجراح في مجلس النواب

وأضاف: "تبلغنا رسميا بقرار الحكم الصادر بحق محمد الجراح القاضي بتأييد قرار حزب العمال بفصله".
وشدد على أن الهيئة لا تقف مع طرف ضد الآخر.
