بيان شديد اللهجة من المستقلة للانتخاب حول خليفة الجراح في مجلس النواب

03:16 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/764014 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكّد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، الأربعاء، إنه لا يحق لأي جهة أن تعلن من سيخلف النائب المفصول محمد الجراح باستئثناء الهيئة المستقلة صاحبة الحق وفقا للدستور. اضافة اعلان





وأضاف: "تبلغنا رسميا بقرار الحكم الصادر بحق محمد الجراح القاضي بتأييد قرار حزب العمال بفصله".



وشدد على أن الهيئة لا تقف مع طرف ضد الآخر.





تم نسخ الرابط





