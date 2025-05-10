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بيان شديد اللهجة من نقابة المحامين وملاحقة قانونية للمسيئين للوطن

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 10-05-2025 06:08 م
الوكيل الإخباري-   قالت نقابة المحامين إنها شكّلت فريقًا قانونيًا لملاحقة كل من تسوّل له نفسه الإساءة للوطن وتاريخه المشرف وحاضره المشرق.اضافة اعلان


وأضافت نقابة المحامين، في بيان لنقيب المحامين يحيى أبو عبود، أنها تابعت ما صدر عن بعض المواقع الصحفية من افتراءات بحق الدور الأردني المشرف في إغاثة الشعب الفلسطيني جراء العدوان الصهيوني الغاشم.

وأكدت أن هذه الإساءات جزء من الحملة الظالمة لثني الأردن عن الاستمرار بدوره الطليعي والميداني لدعم القضية الفلسطينية على مرّ التاريخ، والذي لم يتقدّمه فيه أحد، وعلى كافة الصُعد: عسكريًا، وسياسيًا، وقانونيًا، وإعلاميًا. وأشارت إلى أن دماء أبناء الجيش العربي الزكية، التي جُبِلت بأرض فلسطين، تروي الملاحم البطولية التي سطّروها دفاعًا عن فلسطين، ولا يزال الجيش منذ عقود يقدّم الخدمات الطبية لأهلنا في فلسطين.

وأكدت أن الدور السياسي والقانوني للأردن هو محور الصمود في مواجهة الاحتلال، والتهجير، والتوطين، والوطن البديل، والتهويد للأرض والمقدسات، وهو الداعم الأول لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وبيّنت أن شريان الإغاثة الذي يجري من قلب الأردن إلى فلسطين برًا وجوًا لم ينقطع يومًا، وظهر جليًا خلال حرب الإبادة الأخيرة، وأن دور الهيئة الخيرية الهاشمية، من خلال التعامل المباشر معها في إيصال المساعدات التي قدّمتها نقابة المحامين، لم يكن إلا مثالًا للشفافية والنزاهة والتضحية والإخلاص.

واعتبرت أن هذا الدور التاريخي، الذي لا ينكره إلا جاهل، لا ينال من عزيمة الأردن قيادةً وشعبًا وجيشًا في نصرة فلسطين.
 
gnews

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