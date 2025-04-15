بيان صادر عن أبناء عشيرة البطاينة

الوكيل الإخباري- في لحظةٍ ظنّ فيها أهل الغدر أن الوطن غافل، وفي ساعةٍ حاولت فيها خليةٌ إرهابيةٌ جبانة أن تعبث بأمن الأردن، أثبت رجال المخابرات العامة وأجهزتنا الأمنية أن لهذا الوطن درعًا لا يُكسر، وعينًا لا تنام، وسيفًا لا يُغمد…

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