بيان صادر عن أبناء عشيرة الحمادنة

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الوكيل الإخباري - أصدرت عشيرة الحمادنة بيانا تؤكد فيه دور المخابرات العامة والأجهزة الأمنية في حماية الأردن وقيادته الهاشمية واستنكار كل مخططات النيل من سلامة وأمن الأردن. اضافة اعلان





في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها المنطقة، تواصل المخابرات العامة والأجهزة الأمنية الأردنية أداءها الوطني النبيل، مستلهمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتمسكة بثوابت الدولة الأردنية ومصالحها العليا.



لقد كانت، ولا تزال، هذه الأجهزة الدرع الحصين للوطن، والسياج الحامي لاستقراره وأمنه، تبذل جهودًا جبارة في مواجهة التهديدات الأمنية بكافة أشكالها، سواء كانت إرهابية أو استخباراتية أو إلكترونية. ومن خلال كفاءتها العالية ويقظتها الدائمة، تمكنت من إحباط العديد من المخططات التي استهدفت أمن الأردن ومقدراته، مؤكدة على دورها الحيوي في صون السلم المجتمعي وتعزيز سيادة القانون.



إن الأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها دائرة المخابرات العامة، تنطلق في عملها من عقيدة وطنية راسخة، تؤمن بأن أمن المواطن هو الأساس، وأن حماية القيادة الهاشمية واجب وطني مقدس. وقد أثبتت مرارًا وتكرارًا التزامها المطلق بالدفاع عن الوطن وقيادته، والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الأردن أو استقراره وما إحباط العمل الإرهابي الجبان الذي تم إنجازه اليوم لهو دليل وشاهد على يقظتهم وسهرهم المستمر الذي لا يعرف الكلل او الملل لحماية الأردن وإفشال كل محاولات النيل من أمنه واستقراره .



وإننا إذ نحيي أبناء الأجهزة الأمنية كافة وجهاز المخابرات خاصة ، على ما يقدمونه من تضحيات وجهود متواصلة، ونؤكد وقوفنا صفًا واحدًا خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة، داعين الله أن يحفظ الأردن من كل مكروه، وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان.



عاش الأردن حرًا أبيًا، وعاشت قيادته الهاشمية المظفرة.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



عقربا / اربد في 15/4/2025