بيان صادر عن الأردن و20 دولة حول اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال"

١- الرفض القاطع لإعلان إسرائيل الجمعة عن اعترافها بإقليم "أرض الصومال" الكائن في جمهورية الصومال الفيدرالية، على ضوء التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء غير المسبوق على السلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وتأثيراته الخطيرة على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يعكس كذلك عدم اكتراث إسرائيل الواضح والتام بالقانون الدولي.
٢- الإدانة بأشدّ العبارات لهذا الاعتراف الذي يمثّل خرقًا سافرًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي أكّد الحفاظ على سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها.
٣- الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أيّ إجراءات من شأنها الإخلال بوحدة الصومال، وسلامته الإقليمية، وسيادته على كامل أراضيه.
٤- إنّ الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثّل سابقة خطيرة وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
٥- الرفض القاطع للربط بين هذا الإجراء وأيّ مخطّطات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، المرفوضة شكلًا وموضوعًا وبشكل قاطع.
