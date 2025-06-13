الجمعة 2025-06-13 10:12 ص
 

بيان صادر عن الأمن العام

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الجمعة، 13-06-2025 09:30 ص
الوكيل الإخباري-  دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى الاستجابة إلى الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة في ظل التصعيد العسكري بالمنطقة.اضافة اعلان


وأعلنت مديرية الأمن العام أنها ستطلق صافرات الإنذار لتنبيه المواطنين في حال دخول اية صواريخ او مسيرات الاجواء الاردنية لتنبيهمم وحثهم على الالتزام بالتعليمات، داعية الجميع إلى اتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة أولاً بأول بهدف الحفاظ على سلامتهم.

وحثت مديرية الأمن العام المواطنين على عدم التجمهر في الشوارع أو الاقتراب من أي أجسام ساقطة أو التعامل معها لحين وصول الفرق المختصة.

وبينت أنه في حال نشوب حريق أو حدوث خسائر مادية بشرية جراء الحطام المتساقط ضرورة تحديد الأماكن بدقة من خلال الاتصال على الرقم 911، لضمان السلامة العامة.

وأكدت مديرية الأمن العام ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي من شأنها التأثير على الأمن الوطني.
 
gnews

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