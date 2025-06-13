بيان صادر عن الأمن العام

وأعلنت مديرية الأمن العام أنها ستطلق صافرات الإنذار لتنبيه المواطنين في حال دخول اية صواريخ او مسيرات الاجواء الاردنية لتنبيهمم وحثهم على الالتزام بالتعليمات، داعية الجميع إلى اتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة أولاً بأول بهدف الحفاظ على سلامتهم.
وحثت مديرية الأمن العام المواطنين على عدم التجمهر في الشوارع أو الاقتراب من أي أجسام ساقطة أو التعامل معها لحين وصول الفرق المختصة.
وبينت أنه في حال نشوب حريق أو حدوث خسائر مادية بشرية جراء الحطام المتساقط ضرورة تحديد الأماكن بدقة من خلال الاتصال على الرقم 911، لضمان السلامة العامة.
وأكدت مديرية الأمن العام ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي من شأنها التأثير على الأمن الوطني.
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