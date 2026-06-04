بيان صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بشأن قرار إيقاف استقدام العمالة غير الأردنية

02:45 م

الوكيل الإخباري- يعرب الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، عن تقديره لقرار وزير العمل خالد البكار، القاضي بإيقاف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية اعتباراً من الأول من حزيران 2026، باعتباره خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو تنظيم سوق العمل الأردني وتعزيز فرص التشغيل أمام العمالة الوطنية. اضافة اعلان





ويؤكد الاتحاد، أن هذا القرار ينسجم مع الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من معدلات البطالة، وتمكين الشباب الأردني من الوصول إلى فرص العمل المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل، ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.



ويرى الاتحاد، أهمية نشر ثقافة العمل والإنتاج، وتعزيز قيم احترام جميع المهن، ومحاربة ثقافة العيب، إلى جانب ترسيخ مفهوم أن العمل اللائق هو أساس التنمية والاعتماد على الذات.



ويدعو الاتحاد، إلى مواصلة تنفيذ السياسات والبرامج الداعمة لتأهيل وتدريب العمالة الأردنية ورفع مهاراتها المهنية والتقنية، بما يمكنها من المنافسة على فرص العمل المتاحة، ويعزز مساهمتها في مسيرة التنمية الوطنية.



ويؤكد الاتحاد، دعمه لكل الإجراءات التي من شأنها فتح افآق جديدة امام الداخلين الجدد إلى سوق العمل، والشباب العاطلين عن العمل، وحماية حقوق العاملين، وتوفير بيئة عمل مناسبة تضمن لهم الاستقرار والأمان الوظيفي.



رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن

خالد الفناطسة





