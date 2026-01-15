بيان صادر عن البنك التجاري بعد حادثة السطو في المفرق

وقد حضرت الجهات الأمنية الى الفرع بعد أن تم إبلاغها وقامت بالكشف عن ملابسات السطو المسلح والبدء بإجراءات التحقيق للوصول الى كشف هوية السارقين .
ويؤكد البنك التجاري الأردني بأن تلك الأحداث هي أحداث فردية لا تمت الى أخلاق وقيم مجتمعنا الأردني ، كما أكد البنك في بيانه بأنه في خدمة جمهورنا الأردني وعملائنا وتقديم الخدمات البنكية في فرعنا في محافظة المفرق لأهلها وسكانها ولعملائنا الكرام.
وإذ يشيد البنك التجاري الأردني بجهود الأجهزة الأمنية التي تترجم دائما رؤى جلالة الملك المفدى بحفظ أمننا وطمأنينة مواطنيه في مملكتنا الحبيبة.
