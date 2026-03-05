الخميس 2026-03-05 02:44 م

بيان صادر عن البنك المركزي

بيان صادر عن البنك المركزي
بيان صادر عن البنك المركزي
 
الخميس، 05-03-2026 02:07 م
الوكيل الإخباري-   أعلن البنك المركزي الأردني، الخميس، أن إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للمملكة بلغت 28.2 مليار دولار مع نهاية شهر شباط 2026، مسجلًا ارتفاعًا ملحوظًا مقارنةً بـ 25.5 مليار دولار في نهاية عام 2025.اضافة اعلان


وقال البنك في بيان إن هذا الارتفاع الملموس، الذي يمثل زيادةً قدرها 2.7 مليار دولار عن نهاية عام 2025، و8.2 مليارات دولار عن نهاية عام 2024، يعكس فاعليةَ السياسة النقدية وإدارةَ البنك الكفؤة لموجوداته من العملات الأجنبية، مدعومةً باستمرار زخم تدفقات العملات الأجنبية إلى المملكة من مصادر رئيسة، في مقدمتها الصادرات الوطنية، والسياحة، وتحويلات العاملين في الخارج، والاستثمار الأجنبي، إلى جانب الزخم الإيجابي في أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية بشكل عام.

وتابع في البيان أن المستوى الحالي للاحتياطيات يوفر هامش أمان قوي، إذ يغطي واردات المملكة من السلع والخدمات لمدة عشرة أشهر (وهو مستوى يفوق المعايير الدولية المتعارف عليها لكفاية الاحتياطيات). كما يعزز هذا الغطاء المرتفع الثقة بالدينار الأردني، ويدعم الاستقرار النقدي والمالي، ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات الخارجية.

ويجدد البنك المركزي التأكيد على التزامه بصون الاستقرار النقدي، وتعزيز متانة القطاع المالي، والإسهام في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل في المملكة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

النزاهة ومكافحة الفساد توقف محاسباً بتهم اختلاس آلاف الدنانير

أخبار محلية النزاهة ومكافحة الفساد توقف محاسباً بتهم اختلاس آلاف الدنانير

بيان صادر عن البنك المركزي

أخبار محلية بيان صادر عن البنك المركزي

أفضل وقت لشرب الماء الساخن لتعزيز الهضم

طب وصحة أفضل وقت لشرب الماء الساخن لتعزيز الهضم

ثعبان ضخم يستريح فوق مكيف في مطار مومباي ويثير القلق

منوعات ثعبان ضخم يستريح فوق مكيف في مطار مومباي ويثير القلق

تعبيرية

أخبار محلية وزارة الزراعة تعلن استئناف استيراد اللحوم الطازجة من دمشق

حقائب أنيقة تكمل إطلالاتك الرمضانية

المرأة والجمال حقائب أنيقة تكمل إطلالاتك الرمضانية

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات

المسجد الأقصى

فلسطين الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم السادس ويمنع المصلين من دخوله



 






الأكثر مشاهدة