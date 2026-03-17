بيان صادر عن الحكومة الأردنية حول ما جرى في لبنان

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضرورةَ وقفِ الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بشكلٍ فوريٍّ، وانسحاب القوات الإسرائيلية الكامل من أراضيه، والالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن ١٧٠١ بكافة بنوده، بما يضمن تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية من القيام بواجباتها.
وشدّدت الوزارة على وقوف الأردن المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه، ودعم جهود الحكومة اللبنانية في فرض سيطرتها على كلّ الأراضي اللبنانية وإعادة تفعيل مؤسّساتها الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته وإلزام إسرائيل احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف كافة اعتداءاتها على لبنان؛ للحؤول دون اتساع رقعة الصراع وتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.
