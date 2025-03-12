بيان صادر عن الحكومة الأردنية

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الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن اللقاءات التي يعقدها رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، مع الكتل النيابية، تأتي في إطار نهج رئيس الوزراء في الانفتاح المستمر على مختلف فئات وقطاعات المجتمع الأردني، وفي مقدمتها مجلس النواب. اضافة اعلان





وأوضح المومني أن هذه اللقاءات تهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الحكومة والمجلس، مما يسهم في تحسين الأداء الحكومي وتطوير السياسات التي تلبي احتياجات المواطنين وتحقق تطلعاتهم.



