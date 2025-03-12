بيان صادر عن الحكومة الأردنية

وأوضح المومني أن هذه اللقاءات تهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الحكومة والمجلس، مما يسهم في تحسين الأداء الحكومي وتطوير السياسات التي تلبي احتياجات المواطنين وتحقق تطلعاتهم.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يرحب باستضافة السعودية لمحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا
-
الوطني لشؤون الأسرة يعد رسائل قانونية لحماية المرأة
-
إدارة السير تحذر السائقين: السبب واحد
-
وزيرة التنمية: قطاع الرعاية واعد والاستثمار به يحمل فرصا كثيرة
-
الأمن يشيع جثمان الوكيل محمد السردي
-
الأوقاف تكشف حقيقة فيديو مشاجرة داخل مسجد في المملكة
-
المستشفى الميداني الأردني غزة 81 يقيم مأدبة إفطار لأطفال أيتام وذويهم شمال غزة
-
الأمن يثني فتاة عن محاولة انتحار في الجاردنز