 
الأربعاء 2025-03-12 09:48 ص
 

بيان صادر عن الحكومة الأردنية

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
 
الأربعاء، 12-03-2025 09:37 ص
الوكيل الإخباري-   أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن اللقاءات التي يعقدها رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، مع الكتل النيابية، تأتي في إطار نهج رئيس الوزراء في الانفتاح المستمر على مختلف فئات وقطاعات المجتمع الأردني، وفي مقدمتها مجلس النواب.اضافة اعلان


وأوضح المومني أن هذه اللقاءات تهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الحكومة والمجلس، مما يسهم في تحسين الأداء الحكومي وتطوير السياسات التي تلبي احتياجات المواطنين وتحقق تطلعاتهم.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

طب وصحة 6 أطعمة يجب تجنبها في السحور لعدم رفع سكر الدم

مجلس الوزراء

أخبار محلية بيان صادر عن الحكومة الأردنية

بث

طب وصحة أضرار تناول الصودا الدايت بعد الإفطار في رمضان

ل

أخبار محلية الأردن يرحب باستضافة السعودية لمحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا

الفريق الوطني لحماية الأسرة

أخبار محلية الوطني لشؤون الأسرة يعد رسائل قانونية لحماية المرأة

أرشيفية لطلاب في مدرسة بالولايات المتحدة

عربي ودولي وزارة التعليم الأميركية تسرّح نصف موظفيها

ا

عربي ودولي شيخ في الأزهر: الزواج الثاني حق لكل رجل

H

تكنولوجيا سر القوة المذهلة لخيوط العنكبوت



 
 









    





            





    


    
    

        

            

                
                    الأكثر مشاهدة