الأربعاء 2025-12-31 12:05 ص

بيان صادر عن الحكومة الأردنية

الثلاثاء، 30-12-2025 10:22 م
الوكيل الإخباري-   أكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضرورة تحرّك المجتمع الدولي بشكل فوري لمواجهة الكارثة الإنسانية التي يعانيها الفلسطينيون في قطاع غزة في ظلّ الظروف الجوية القاسية، والتي يفاقمها استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات، مُطالِبةً إسرائيل بضرورة إزالة جميع القيود والعوائق أمام إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والفورية والمستدامة إلى القطاع.اضافة اعلان


وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، أنّ الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة، الذي يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة الدمار الذي سببه العدوان الإسرائيلي، واستمرار إسرائيل في منع دخول الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية، تستدعي تحرّكًا دوليًّا فوريًّا يُلزم إسرائيل بفتح المعابر أمام إدخال مساعدات إنسانية فورية وكافية إلى جميع أنحاء القطاع.

وشدّد المجالي على ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم إعاقة الوصول الإنساني، والموافقة على برامج المساعدات والإغاثة المقدّمة للقطاع وتسهيلها، بما في ذلك المساعدات التي تقدّمها منظمات ووكالات الأمم المتحدة، ولا سيّما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والمنظمات غير الحكومية الدولية، وعدم منعها، وتمكينها من تقديم المساعدة للفلسطينيين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع، خاصة في ظلّ الظروف البالغة الصعوبة.
 
 


