بيان صادر عن الحكومة الأردنية

11:06 م

الوكيل الإخباري- دان الأردن اليوم الاعتداء الإيراني الذي استهدف إحدى الناقلات السعودية أثناء عبورها من مضيق هرمز؛ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا لأمن وسلامة الملاحة البحرية. اضافة اعلان





وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ رفضَ الأردن واستنكارَه هذا الاعتداء، مشدّدةً على تضامن الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدّراتها.





