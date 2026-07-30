الخميس 2026-07-30 02:29 م

بيان صادر عن الحكومة الأردنية

بيان صادر عن الحكومة الأردنية
بيان صادر عن الحكومة الأردنية
 
الخميس، 30-07-2026 12:53 م
الوكيل الإخباري-   دان الأردن، اليوم، الاعتداء الإيراني الذي استهدف مبنىً تابعًا لإحدى الشركات في دولة الكويت الشقيقة، باعتباره انتهاكًا سافرًا لسيادة الكويت الشقيقة، وتهديدًا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.اضافة اعلان


وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان، تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت الشقيقة، ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
 
 


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