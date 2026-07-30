بيان صادر عن الحكومة الأردنية

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان، تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت الشقيقة، ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
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