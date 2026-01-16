بيان صادر عن السفارة الأميركية في عمّان

وأصدرت السفارة الأميركية في عمّان بيانًا ،اليوم الجمعة، أكدت فيه أنها تراقب عن كثب التوترات الإقليمية المستمرة، موضحة أن عملياتها وأوضاع الموظفين لم يطرأ عليها أي تغيير، وأن الخدمات القنصلية مستمرة كالمعتاد، مؤكدة أنها ستواصل متابعة الوضع الإقليمي وتقديم التحديثات عند الحاجة.
ودعت السفارة المواطنين إلى متابعة وسائل الإعلام المحلية، والتواصل مباشرة مع شركات الطيران في حال تأثر الرحلات الجوية، إضافة إلى التسجيل في برنامج تسجيل المسافرين الذكي (STEP) لتلقي التنبيهات والمعلومات المهمة في حالات الطوارئ.
كما حثّت على إعداد خطة طوارئ شخصية، ومتابعة حسابات وزارة الخارجية الأميركية على منصات التواصل الاجتماعي، والتحلي باليقظة والحذر والانتباه لأي سلوك غير مألوف.
وتطرق البيان إلى أن الحكومة الأردنية فعّلت نظام إنذار في حال دخول صواريخ أو طائرات مسيّرة إلى الأجواء الأردنية، داعيًا إلى الالتزام بالتعليمات، والبحث عن مأوى مناسب والبقاء في الداخل وتجنب التعرض لسقوط الحطام.
وأشارت السفارة إلى توفر إرشادات السلامة العامة عبر موقع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأردني، مؤكدة أن مطار الملكة علياء الدولي يوفّر تحديثات مباشرة حول حركة الرحلات الجوية للمغادرين من عمّان.
