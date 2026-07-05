بيان صادر عن الضمان الاجتماعي

وبينت المؤسسة، الأحد، في بيان صحفي، أن التدابير الجديدة ستفضي إلى شمول أكثر من 10 آلاف عامل وافد خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى شمول العاملين الجدد وبشكل تلقائي وممنهج.
وأوضحت أنه سيتم إرسال إشعارات تبليغ للمنشآت التي يعمل بها عمالة وافدة غير مشمولة بالضمان الاجتماعي، تتضمن أسماء العاملين غير المشمولين، وذلك ضمن آلية إلكترونية معتمدة، حيث ستُمنح هذه المنشآت مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار الإشعار لتصويب أوضاعها.
وأضافت أنه في حال انقضاء مدة إشعار التبليغ دون قيام المنشأة بمراجعة المؤسسة وتصويب أوضاع العاملين لديها، فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها والتي تشمل إصدار قرار بشمول العمالة الوافدة الواردة أسماؤهم في إشعار التبليغ، استناداً إلى البيانات المتوفرة عبر الربط الإلكتروني مع وزارة العمل، والتي تُعدّ بينة قانونية على وجود علاقة العمل.
وأشارت إلى أن بإمكان المنشآت الاعتراض على قرارات الشمول في حال انقطاع علاقة العمل مع أي من العمال، مؤكدةً أنه سيتم تزويد وزارة العمل بكافة المعلومات والتفاصيل ذات الصلة، ضماناً لحسن تطبيق أحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي.
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