بيان صادر عن الضمان الاجتماعي

وأكدت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن تنفيذ هذه الخدمة يأتي ضمن نهجها في تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتقديم خدماتها التوعوية في مواقع تواجدهم، بما يسهم في رفع مستوى الوعي التأميني وتبسيط المعلومات المتعلقة بقانون الضمان الاجتماعي.
وأوضحت المؤسسة أنها ستوفر محطات توعوية متنقلة يشرف عليها عدد من موظفيها المختصين، لاستقبال المواطنين والإجابة عن مختلف استفساراتهم المتعلقة بالضمان الاجتماعي، بما في ذلك شروط استحقاق الرواتب التقاعدية وآلية احتسابها ومختلف المنافع التأمينية التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي من تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل وتأمين إصابات العمل، إضافة إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة، والخدمات المتعلقة ببرنامج تقسيط للمتقاعدين، وخدمة المعالجة الفورية لحادث العمل، وغيرها من الخدمات التي تسهم في تسهيل حصولهم على حقوقهم التأمينية.
وبيّنت المؤسسة أن أُولى محطات تنفيذ الخدمة ستكون في العاصمة عمان منطقة وسط البلد، وذلك يوم غدٍ الخميس الموافق 16/7/2026، في موقعين رئيسيين هما: (الساحة الهاشمية جانب المدرج الروماني) و(شارع الملك فيصل بجانب البنك العربي)، داعيةً المواطنين إلى الاستفادة من هذه الخدمة والتفاعل معها.
وأكدت المؤسسة في بيانها أنه سيتم الإعلان تباعاً عن مواقع تنفيذ الخدمة في الأسابيع القادمة عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرةً إلى استمرارها في تطوير أدواتها التوعوية في التواصل مع جمهورها، بما يعزز من شمولية الحماية الاجتماعية ويخدم مختلف فئات المجتمع.
وأضافت المؤسسة أنها تستقبل الاستفسارات خلال فعاليات تنفيذ الخدمة في الميدان على كافة حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
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