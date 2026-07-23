بيان صادر عن الضمان الاجتماعي

وأضافت المؤسسة أنها ستوفر محطات توعوية يُشرف عليها عدد من موظفي المؤسسة ولجانها التوعوية لاستقبال جمهورها واجابتهم عن كافة استفساراتهم المتعلقة بالضمان الاجتماعي بما فيها أهمية الاشتراك بالضمان ومختلف المنافع التأمينية التي يوفرها قانون الضمان من الرواتب التقاعدية وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل وتأمين إصابات العمل، إضافة إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة، والخدمات المتعلقة ببرنامج تقسيط للمتقاعدين، وخدمة المعالجة الفورية لحادث العمل، ومنصة فرصتك، وغيرها من الخدمات التي تسهم في تسهيل حصولهم على حقوقهم التأمينية.
وأكدت المؤسسة على أنها ستتواجد في مدينة اربد في موقعين وهما: (اربد ستي سنتر – داخل المول - الطابق الأرضي، وشارع الثلاثين – جانب العلاونة للصرافة)، مؤكدةً أنها مستمرة لتغطية باقي المحافظات خلال الأسابيع المقبلة.
-
أخبار متعلقة
-
تحويلات مرورية في عمان غدا - أسماء المناطق
-
الأردن ودول الخليج تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
-
علي أبو غنيمة رئيسا لجامعة البترا
-
ندوة بعنوان "الإعلام والاتصال الاستراتيجي" في كلية الدفاع الوطني
-
معرض جديد للفنانة التشكيلية الأردنية روان العدوان في جنيف
-
الملك يحضر الجلسة الافتتاحية لملتقى الأعمال الأردني البريطاني في لندن
-
الملك يجتمع في لندن برؤساء شركات كبرى لبحث آفاق توسيع التعاون الاقتصادي
-
تخريج دورة إدارة موارد الدفاع للضباط رقم (15) في معهد الإدارة والتدريب اللوجستي