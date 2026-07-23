بيان صادر عن الضمان الاجتماعي

05:16 م

الوكيل الإخباري- قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنها ستلتقي جمهورها ضمن خدمة "أنت تسأل والضمان يُجيب من الميدان" في مدينة اربد يوم الأحد المقبل 26/7/2026، وذلك من الساعة الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساءً. اضافة اعلان





وأضافت المؤسسة أنها ستوفر محطات توعوية يُشرف عليها عدد من موظفي المؤسسة ولجانها التوعوية لاستقبال جمهورها واجابتهم عن كافة استفساراتهم المتعلقة بالضمان الاجتماعي بما فيها أهمية الاشتراك بالضمان ومختلف المنافع التأمينية التي يوفرها قانون الضمان من الرواتب التقاعدية وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل وتأمين إصابات العمل، إضافة إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة، والخدمات المتعلقة ببرنامج تقسيط للمتقاعدين، وخدمة المعالجة الفورية لحادث العمل، ومنصة فرصتك، وغيرها من الخدمات التي تسهم في تسهيل حصولهم على حقوقهم التأمينية.



وأكدت المؤسسة على أنها ستتواجد في مدينة اربد في موقعين وهما: (اربد ستي سنتر – داخل المول - الطابق الأرضي، وشارع الثلاثين – جانب العلاونة للصرافة)، مؤكدةً أنها مستمرة لتغطية باقي المحافظات خلال الأسابيع المقبلة.









