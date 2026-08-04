بيان صادر عن الضمان الاجتماعي

الوكيل الإخباري- قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنها ستقوم بإرسال إشعارات تبليغ إلى (35) ألف مؤسسة فردية فعّالة حاصلة على رخص مهن سارية المفعول، والتي لم يتم شمولها بعد بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وذلك تمهيداً لشمولها وشمول أصحابها بمظلة الضمان.



وبيّنت المؤسسة إن هذه الخطوة تأتي ضمن الشرط الأساسي المتمثل بوجود عامل واحد على الأقل يعمل فعلياً في المؤسسة، بما يوجب على صاحب العمل — في حال عدم عمله فيها بنفسه — مراجعة أحد فروع المؤسسة لتسجيل عامل واحد على الأقل.



حالات الاستثناء من إشعارات التبليغ

وأشارت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي إلى أن هناك حالات استثناء من إشعارات التبليغ وهي تتمثل في:

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