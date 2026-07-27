بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

وبين المصدر أنه لم تسفر عملية الاعتراض والإسقاط عن أية إصابات بشرية أو أضرار مادية.
وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا، وتعاملت معها وأمّنت المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة، وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية العملياتية للتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها.
-
أخبار متعلقة
-
فصل التيار الكهربائي غداً الثلاثاء عن سكان هذه المنطقة
-
الصفدي يبحث مع نظيره المالطي تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
-
الامن يكشف تفاصيل العثور على أجزاء من حطام مسيرة بالكرك
-
مركز تطوير المناهج يؤكد جاهزية الكتب المدرسية للفصل الدراسي الأول
-
العيسوي: تمكين الإنسان نهج ملكي ثابت يقود مسيرة التحديث والتنمية
-
مشروع مواقف ذكية جديدة في عمّان لربط المركبات الخاصة بالباص سريع التردد
-
زراعة الأغوار الشمالية تدعو مربي النحل إلى اتباع الإرشادات خلال موجة الحر
-
ارتفاع مستوى الخدمات الحكومية الإلكترونية في الأردن إلى 71% خلال عام