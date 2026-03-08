بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية حول إحباط محاولة تسلل

وجرى رصد الأشخاص الأربعة من قبل قوات حرس الحدود، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهم دون وقوع إصابات، وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
