بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية حول إحباط محاولة تسلل

01:37 م

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، أمس السبت، محاولة تسلل أربعة أشخاص من جنسيات عربية، على إحدى واجهاتها الحدودية، وذلك أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.





وجرى رصد الأشخاص الأربعة من قبل قوات حرس الحدود، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهم دون وقوع إصابات، وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.









