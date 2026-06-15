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بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية حول ما جرى على الحدود أمس الأحد

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية حول ما جرى على الحدود أمس الأحد
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية حول ما جرى على الحدود أمس الأحد
 
الإثنين، 15-06-2026 12:40 م
الوكيل الإخباري-  أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، أمس الأحد، محاولة تسلل لأحد الأشخاص على واجهتها الشمالية، بعد اجتيازه الحدود من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.اضافة اعلان


كما أحبطت المنطقة، فجر اليوم الاثنين، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الشمالية، إذ جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
 
 


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