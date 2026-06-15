بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية حول ما جرى على الحدود أمس الأحد

كما أحبطت المنطقة، فجر اليوم الاثنين، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الشمالية، إذ جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
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