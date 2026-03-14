بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية ومديرية الأمن العام

02:10 م

الوكيل الإخباري- أصدرت القوات المسلحة الأردنية ومديرية الأمن العام اليوم السبت بياناً حول آخر المستجدات والأرقام المتعلقة بتداعيات الحرب في الإقليم على المملكة خلال الأسبوع الثاني من انطلاقها.





وقالت مديرية الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية إن 85 صاروخاً وطائرة مسيرة أُطلقت من إيران بشكل مباشر تجاه أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، مستهدفة مواقع حيوية.



وأوضحت أن 79 صاروخاً وطائرة مسيرة جرى اعتراضها من قبل سلاح الجو الملكي، فيما لم تتمكن الدفاعات من صد 5 مسيرات وصاروخ واحد، مما أدى إلى سقوطها داخل الأراضي الأردنية.



وأكدت مديرية الإعلام العسكري أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في واجبها بالدفاع عن الوطن وحمايته من كل اعتداء، وتعمل على تسخير كل جهودها وأقصى طاقاتها في سبيل الحفاظ على أمن المملكة وسلامة مواطنيها.



من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن عدد البلاغات الناتجة عن المتساقطات من الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تعاملت معها كوادر الدفاع المدني والشرطة وصل إلى 93 بلاغاً ، وكانت تتعلق بسقوط أجسام وشظايا في معظم المحافظات خلال الأسبوع الماضي .



وبين أن كوادر الدفاع المدني تعاملت مع تسع إصابات ناجمة عن الأحداث التي وقعت خلال الأسبوع الماضي، مبيناً أنه تم نقل المصابين للعلاج وحالتهم العامة متوسطة إذ غادروا المستشفى بعد تلقيهم للعلاج اللازم.







