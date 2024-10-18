بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

وبيّن المصدر إن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي يتابع التطورات مؤكداً ضرورة تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار المظللة.
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