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بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

شعار القوات
شعار القوات الأردنية
الجمعة، 18-10-2024 12:56 م

الوكيل الإخباري- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أنه لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام العبرية، باجتياز عسكريين أردنيين الحدود الغربية للمملكة الأردنية الهاشمية.

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وبيّن المصدر إن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي يتابع التطورات مؤكداً ضرورة تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار المظللة.

 
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