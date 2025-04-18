الجمعة 2025-04-18 10:51 م
 

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

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أرشيفية
 
الجمعة، 18-04-2025 09:47 م

الوكيل الإخباري-   صرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت الجمعة، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل لشخص قادم من الأراضي السورية الى الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة.

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وبيَّن المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.


وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لمنع مختلف أشكال ومحالات التسلل والتهريب، حفاظًا على أمن واستقرار الأردن.

 
gnews

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