بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

وبيَّن المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لمنع مختلف أشكال ومحالات التسلل والتهريب، حفاظًا على أمن واستقرار الأردن.
-
أخبار متعلقة
-
محمد الروابدة نقيباً للممرضين الأردنيين
-
بدء فرز أصوات انتخابات نقابة الأطباء بحضور المرشحين فقط
-
وزير الداخلية يكشف عن خطوات إصدار الشهادات عبر تطبيق سند
-
ورشة حول الإسعافات الأولية في مركز شباب وشابات كفر الماء
-
بلدية إربد تنظم حوارية حول التحديات المناخية التي تواجهها المدينة
-
انتخابات الأطباء تسجل أكبر عدد مقترعين في تاريخ النقابة
-
ولي العهد يزور مدينة أم قيس الأثرية
-
القبض على 5 مديري حسابات تُثير الفتنة والنّعرات العنصرية