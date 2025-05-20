بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

09:36 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/731582 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي استشهاد اثنين من منتسبي القوات الجوية المصرية، أمس الاثنين، نتيجة عطل فني في إحدى الطائرات أثناء تنفيذ نشاط تدريبي. اضافة اعلان





ودعت القوات المسلحة الأردنية الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وحُسن العزاء، إنه سميع مجيب الدعاء، وأن يحفظ جمهورية مصر العربية الشقيقة من كل سوء ومكروه، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.





