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بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

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أرشيفية
 
السبت، 24-05-2025 07:49 م

الوكيل الإخباري-  صرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت اليوم السبت، محاولة تسلل على واجهاتها الشمالية ضمن منطقة مسؤوليتها.

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وأوضح المصدر أنه تم رصد شخص حاول اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.


وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لتسخير مختلف الإمكانات للتصدي لمثل هذه العمليات ومنع مختلف أشكال ومحاولات التسلل والتهريب، حفاظًا على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

 
gnews

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