بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

الوكيل الإخباري- صرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت اليوم السبت، محاولة تسلل على واجهاتها الشمالية ضمن منطقة مسؤوليتها.

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وأوضح المصدر أنه تم رصد شخص حاول اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.