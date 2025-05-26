بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم الاثنين، على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة اجتياز طائرة مسيرة.

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وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، تمكنت من إحباط محاولة اجتياز طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود" من الغرب باتجاه الشرق، موضحاً أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها ومتابعتها، إذ تم التعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية.