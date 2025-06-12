بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

وأوضح المصدر أنه تم رصد ثلاثة اشخاص حاول اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لتسخير الامكانات كافة للتصدي لمثل هذه العمليات ومنع مختلف أشكال ومحاولات التسلل والتهريب، حفاظًا على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
-
أخبار متعلقة
-
التنمية الاجتماعية تحيل جمعية الهلال الأخضر للمدعي العام وتعين هيئة مؤقتة لها
-
إعلان هام من وزير العمل حول عمالة الأطفال
-
فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم .. أسماء
-
مدرسة كفر راكب تحتفل بعيد الاستقلال
-
القوات المسلحة تخلي الممرض الذي أصيب خلال عمله في المستشفى الميداني في غزة
-
اعلان صادر عن صندوق المعونة الوطنية
-
زراعة الكورة تدعو لمكافحة ذبابة الزيتون
-
الصفدي يؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين