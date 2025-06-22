بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

الوكيل الإخباري- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت اليوم الأحد، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب مواد مخدرة (كريستال) محملة بوساطة طائرة مسيّرة.

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وأضاف المصدر "ان قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تم اعتراض الطائرة وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية"، مبينا أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.