الإثنين 2025-12-01 07:00 م

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
الإثنين، 01-12-2025 05:11 م
الوكيل الإخباري-  أجلت القوات المسلحة الأردنية، الاثنين، الدفعة الثامنة عشرة من أطفال قطاع غزة المرضى، ضمّت (16) مريضاً و(51) مرافقاً، ضمن مبادرة "الممر الطبي الأردني" التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية، لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم الإنسانية في القطاع.اضافة اعلان


وسيخضع الأطفال المرضى للعلاج في المستشفيات الأردنية، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، ضمن منظومة العمل الطبي والإنساني التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية بهدف توفير الرعاية الصحية والإسناد الطبي لأهل غزة.


Image1_1220251171134984605857.jpg
Image2_1220251171134984605857.jpg
Image3_1220251171134984605857.jpg
Image4_1220251171134984605857.jpg
 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير الصحة يصدر قراراً بتطوير كفاءات طبية وفنية في زراعة الأعضاء بالمملكة

أخبار محلية وزير الصحة يصدر قراراً بتطوير كفاءات طبية وفنية في زراعة الأعضاء بالمملكة

التعليم العالي: إعفاء المبتعثين يدعم استقرار الجامعات والطلبة

أخبار محلية التعليم العالي: إعفاء المبتعثين يدعم استقرار الجامعات والطلبة

تنمية أموال الأيتام في المفرق تمنح 140 مرابحة منذ بداية العام

أخبار محلية تنمية أموال الأيتام في المفرق تمنح 140 مرابحة منذ بداية العام

هيئة الطاقة تعتمد رسماً رمزياً ثابتاً لإعادة وصل التيار للمرات اللاحقة

أخبار محلية هيئة الطاقة تعتمد رسماً رمزياً ثابتاً لإعادة وصل التيار للمرات اللاحقة

سوريا تفجر مفاجأة في انطلاقة بطولة كأس العرب بانتصارها على تونس

ترند سوريا تفجر مفاجأة في انطلاقة بطولة كأس العرب بانتصارها على تونس

ت

شؤون برلمانية رئيس اللجنة المالية النيابية يرجح الانتهاء من مناقشة الموازنة مطلع الأسبوع المقبل

وسائل التواصل تقود انتشار الإشاعات وفق تقرير "أكيد"

أخبار محلية وسائل التواصل تقود انتشار الإشاعات وفق تقرير "أكيد"

"الريادة النيابية" تؤكد أهمية مواكبة التحول الرقمي

شؤون برلمانية "الريادة النيابية" تؤكد أهمية مواكبة التحول الرقمي



 
 





الأكثر مشاهدة