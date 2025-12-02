الثلاثاء 2025-12-02 06:10 م

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

الثلاثاء، 02-12-2025 05:26 م
الوكيل الإخباري-  أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، محاولتي تسلل بواسطة طائرتين مسيّرتين (درون) على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية.اضافة اعلان


حيث جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدهما من قِبل قوات حرس الحدود، وإسقاطهما داخل الأراضي الأردنية وتحويلهما إلى الجهات المختصة.
 
 


