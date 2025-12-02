بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

05:26 م

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، محاولتي تسلل بواسطة طائرتين مسيّرتين (درون) على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية. اضافة اعلان





حيث جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدهما من قِبل قوات حرس الحدود، وإسقاطهما داخل الأراضي الأردنية وتحويلهما إلى الجهات المختصة.





