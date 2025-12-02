بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

حيث جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدهما من قِبل قوات حرس الحدود، وإسقاطهما داخل الأراضي الأردنية وتحويلهما إلى الجهات المختصة.
