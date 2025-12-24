بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

وبينت القوات المسلحة الأردنية أنها تجري تقييماً للموقف عملياتياً واستخبارياً لتحييد تلك الجماعات والتعامل معها، ومنع مختلف أشكال التسلل والتهريب للأسلحة والمخدرات في إطار دورها في حماية أمن واستقرار المملكة.
-
