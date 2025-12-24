الأربعاء 2025-12-24 02:06 ص

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

ل
أرشيفية
الأربعاء، 24-12-2025 12:44 ص

الوكيل الإخباري- تتعامل القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ومنذ مساء أمس الثلاثاء، مع عدد من الجماعات التي تعمل على تهريب الأسلحة والمواد المخدرة على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية.

اضافة اعلان


وبينت القوات المسلحة الأردنية أنها تجري تقييماً للموقف عملياتياً واستخبارياً لتحييد تلك الجماعات والتعامل معها، ومنع مختلف أشكال التسلل والتهريب للأسلحة والمخدرات في إطار دورها في حماية أمن واستقرار المملكة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

طب وصحة دراسة مفاجئة تقلب الفرضيات حول السلوك القهري

مصر تكشف عن خسائر فادحة لقناة السويس .. كم بلغت ؟

عربي ودولي مصر تكشف عن خسائر فادحة لقناة السويس .. كم بلغت ؟

ل

أخبار محلية بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

ل

أسواق ومال مصر تعلن عن استثمارات جديدة عملاقة في قناة السويس

"الإنفلونزا الخارقة" تكتسح دول العالم .. وتثير قلقًا كبيرًا

عربي ودولي "الإنفلونزا الخارقة" تكتسح دول العالم .. وتثير قلقًا كبيرًا

ارتفاع طفيف لمؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال ارتفاع طفيف لمؤشرات الأسهم الأميركية

ل

طب وصحة برودة القدمين المستمرة.. علامة تحذيرية لمشكلات صحية متعددة

الأرصاد: أجواء باردة نسبيًا حتى الخميس وتحذير من تشكل الضباب صباحًا

الطقس الأرصاد: أجواء باردة نسبيًا حتى الخميس وتحذير من تشكل الضباب صباحًا



 






الأكثر مشاهدة