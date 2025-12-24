بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

الوكيل الإخباري- تتعامل القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ومنذ مساء أمس الثلاثاء، مع عدد من الجماعات التي تعمل على تهريب الأسلحة والمواد المخدرة على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية.

