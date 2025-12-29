الإثنين 2025-12-29 10:51 م

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

الإثنين، 29-12-2025 09:53 م
الوكيل الإخباري-  أجْلت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الإثنين، الدفعة التاسعة عشرة من أطفال قطاع غزة المرضى، ضمّت (20) مريضاً و(46) مرافقاً، ضمن مبادرة "الممر الطبي الأردني"، التي جاءت بتوجيهاتٍ ملكيةٍ سامية، دعماً للأشقاء الفلسطينيين في غزة.اضافة اعلان


وسيخضع الأطفال المرضى للعلاج في المستشفيات الأردنية، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، ضمن الجهود الطبية والإنسانية المستمرة التي يبذلها الأردن لتقديم الرعاية الصحية والإسناد الطبي للأشقاء في قطاع غزة.

كما ضمت هذه الدفعة (30) مريضا و(66) مرافقا لتلقي العلاج في مركز الحسين للسرطان بدعم من المملكة العربية السعودية.
 
 


