بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

وسيخضع الأطفال المرضى للعلاج في المستشفيات الأردنية، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، ضمن الجهود الطبية والإنسانية المستمرة التي يبذلها الأردن لتقديم الرعاية الصحية والإسناد الطبي للأشقاء في قطاع غزة.
كما ضمت هذه الدفعة (30) مريضا و(66) مرافقا لتلقي العلاج في مركز الحسين للسرطان بدعم من المملكة العربية السعودية.
