الأحد 2026-01-11 03:21 م

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

الأحد، 11-01-2026 01:47 م
الوكيل الإخباري-  أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، اليوم الأحد، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات.اضافة اعلان


وجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قِبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة.
 
 


