بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

01:28 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763631 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، أول أمس، محاولة تسلل ثلاثة أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها، بعد محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة . اضافة اعلان





وجرى تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة تمهيداً لمحاكمتهم.





تم نسخ الرابط





