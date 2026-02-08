بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

الأحد 2026-02-08 02:46 م

الأحد، 08-02-2026 01:28 م
الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، أول أمس، محاولة تسلل ثلاثة أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها، بعد محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة .اضافة اعلان


وجرى تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة تمهيداً لمحاكمتهم.
 
 


