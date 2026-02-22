الأحد 2026-02-22 02:58 م

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
 
الأحد، 22-02-2026 11:10 ص
الوكيل الإخباري-  أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، أمس السبت، محاولة تسلل ثلاثة أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها، بعد محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة .اضافة اعلان


حيث جرى تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.
 
 


