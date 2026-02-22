بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

11:10 ص

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، أمس السبت، محاولة تسلل ثلاثة أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها، بعد محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة . اضافة اعلان





حيث جرى تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.









