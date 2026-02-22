بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

حيث جرى تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.
-
أخبار متعلقة
-
الرئيس الألباني يزور المدرج الروماني وجبل القلعة
-
إصلاحات حكومية متعددة لتعزيز الشفافية والكفاءة وتحسين بيئة الأعمال في الأردن
-
إطلاق مشروع التحول الرقمي في وزارة العمل
-
بلدية مادبا تضبط 30 مخالفة في الأسواق منذ بداية رمضان
-
إعلان هام من التعليم العالي حول نتائج الترشيح الأولي للمنح الهنغارية
-
إحالة موظفين بلدية إربد إلى لجان التحقيق بعد مشاجرة خلال الدوام
-
انطلاق أولى الرحلات ضمن بعثة الملكة رانيا العبدالله لأداء مناسك العمرة
-
إجراءات جديدة لتنظيم بيع زيت الزيتون ومنع الازدحام