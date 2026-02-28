بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

وأوضح المصدر أن هذه الطلعات تأتي في إطار عمليات الاستطلاع والتفتيش الجوي، بهدف الحفاظ على سلامة الأجواء الأردنية وخلوّها من أي محاولات اختراق أو نشاطات غير مشروعة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تواصل القيام بواجبها الوطني في حماية سماء المملكة وصون سيادتها بكل كفاءة واقتدار، داعياً المواطنين إلى عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
